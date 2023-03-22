Названы самые популярные мессенджеры у сельских жителей Калининградской области

Абоненты МегаФона, живущие в небольших населенных пунктах региона, в этом году звонили через мессенджеры на 18% чаще, чем годом ранее. А суммарный интернет-трафик в сервисах для обмена сообщениями увеличился в 1,7 раза. Такими данными поделились эксперты оператора на основе обезличенной статистики.

Вне городов пользователи больше времени проводят в Telegram — 54% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности — WhatsApp. Тем не менее для аудио- и видеозвонков WhatsApp выбирают в 17 раз чаще, а в Telegram предпочитают читать новости и обмениваться медиаконтентом.

При этом число традиционных голосовых вызовов за год снизилось на 12% — вероятно, в пользу онлайн-общения. Ежедневно в сети оператора в малых населенных пунктах абоненты проговаривают порядка 2,5 миллиона минут. Этот объем голосового трафика можно сравнить с прослушиванием 500 тысяч музыкальных треков. Свыше 56% звонков совершают с использованием технологии VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и возможность использования интернета во время разговора.

Большинство вызовов проходит в пределах России, а в зарубежные страны жители Калининградской области чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Великобритании, Беларуси, США и Казахстана.

«Специалисты компании отмечают ежегодный рост потребления мобильного интернета среди жителей области. Вместе с растущими потребностями населения увеличивается нагрузка на инфраструктуру связи. Чтобы возросший data-трафик не снижал качество передачи данных, сотрудники технической службы МегаФона постоянно работают над адаптацией сети под текущие запросы клиентов – модернизируют существующие телекоммуникационные объекты в местах наивысшей активности пользователей и строят новые базовые станции, закрывая «белые пятна» на мобильной карте региона. Совсем недавно инженеры компании запустили сеть LTE в поселке Матросово, где раньше как местным жителям, так и многочисленным гостям популярной локации янтарного края были доступны только услуги голосовой связи. Теперь же абоненты МегаФона в поселке смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на максимальных скоростях» - комментирует директор МегаФона в Калининграде Сергей Лихобабин.

Напомним недавно МегаФон изменил алгоритмы управления трафиком, предложив абонентам улучшенные характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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