«Ростелеком» приступил к запуску умной дорожной инфраструктуры в Калининграде

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«Ростелеком» приступил к внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Калининграде. Исполнителя определили по результатам аукциона. По контракту с Центром управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области на первом этапе реализации проекта должны быть установлены 13 умных светофоров на наиболее оживленных дорожных перекрестках областного центра.

Установка ИТС поможет обеспечить безопасность перевозок и дорожного движения, снизить объемы загрязняющих веществ и достигнуть транспортного баланса между пропускной способностью улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой. Цифровая платформа, связывающая множество программных модулей и информационных систем, позволит анализировать транспортные потоки, управлять работой светофоров и информировать водителей о дорожной ситуации и оптимальных маршрутах.

Евгений Торгашин, директор по прикладным проектам Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Эффект от появления в Калининграде интеллектуальной транспортной системы смогут заметить уже в скором времени как автомобилисты, так и пешеходы. Прежде всего внедрение нового программного обеспечения позволит уменьшить аварийность на дорогах, сократить время в пути, соответственно — снизить расход топлива. Городу это поможет оптимизировать затраты на содержание транспортной инфраструктуры, сделать более прозрачным и комфортным управление наземным городским пассажирским транспортом, увеличить скорость реагирования на дорожные инциденты. “Ростелекому” как исполнителю контракта предстоит модернизировать светофоры, установить программное обеспечение, провести предварительные испытания и опытную эксплуатацию. Все работы необходимо завершить до конца 2023 года».

Алексей Ржанов, директор ГКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области»:

«Главная цель внедрения в регионе интеллектуальной транспортной системы — автоматизировать процессы управления дорожным движением. Мы уже приступили к практической реализации, и до конца года у нас появится возможность получать актуальную информацию о движении автотранспорта с первых 13 перекрестков, а также автоматически изменять режимы работы светофоров на них в соответствии с трафиком. Всего до конца 2025 года таких перекрестков будет более 40 в Калининграде и области: это центральные дороги и основные въездные магистрали. Основной результат — сокращение времени нахождения в пути — ощутят все участники дорожного движения, в том числе пассажиры городского и областного общественного транспорта».

У «Ростелекома» уже есть опыт создания региональных платформ управления транспортной отраслью. В 18 российских городах с населением более 300 тысяч человек уже созданы интеллектуальные транспортные системы или ведутся работы по их внедрению. Благодаря умной инфраструктуре пропускная способность улично-дорожной сети выросла на 20%, на 15% увеличилась средняя скорость движения транспорта, при этом аварийность снизилась на четверть.

Создание интеллектуальной транспортной системы ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».