В Калининградской области чаще всего отдыхают москвичи и петербуржцы

В этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в аналогичный период в 2022 году. Калининградцы в праздничные дни предпочли не путешествовать, а принимать гостей из других регионов страны. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Самыми популярными направлениями у россиян стали Беларусь, Казахстан и Турция. В период с 29 апреля по 9 мая поток в Турцию вырос на 70% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 стран попали Объединенные Арабские Эмираты, принявшие на 150% больше путешественников. Год назад это направление находилось в конце первой десятки.

Египет вошел в десятку востребованных стран для отдыха, популярность этого направления восстанавливается – на майские праздники сюда приехало в 3,5 раза больше туристов, чем в прошлом году.

Постепенно восстанавливается турпоток и в азиатские страны. Это связано с открытием границ и возобновлением прямых рейсов из России. Количество туристов в Таиланде увеличилось почти в 30 раз.

Вместе с тем аналитики отмечают снижение интереса россиян к странам СНГ. Если в прошлом году на майские праздники в страны ближнего зарубежья поехали 71% туристов, то в этом году – 56%. Количество поездок в страны СНГ снизилось на 8,5% по сравнению с прошлым годом.

Европейские страны приняли 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

В Калининградской области приезжающих туристов из других стран в майские праздники оказалось в 5,5 раза больше, чем российских путешественников. Больше всего приехало поляков, немцев, казахов и узбеков. Они составили 68% визитеров. Из российских регионов на балтийское побережье чаще всего приезжали москвичи, петербуржцы, свердловчане и нижегородцы.

«Наша статистика показывает, что количество туристов в Калининграде выросло на 7% по сравнению с прошлым годом, а трафик, который гости региона тратят на видеосервисы, навигацию, музыку и соцсети, — более чем на 30%. Летом мы ожидаем еще больший приток туристов и усиливаем связь там, где высокие скорости интернета особенно необходимы гостям и местным жителям. Так, с лета прошлого года МегаФон покрыл сетью 4G более 100 километров песчаных пляжей Калининградской области, а в этом году специалисты запустили LTE в районе старинного маяка в Заливино, популярном рыбацком поселке Матросово, а также улучшили покрытие на территории музейного комплекса «Куршская коса», — прокомментировал директор МегаФона в Калининграде Сергей Лихобабин.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT-видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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