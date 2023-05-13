«Лоскутного одеяла» быть не должно: В Калининграде на улице Пугачева заменят тип плитки

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Пугачева решено заменить тип плитки. В первую очередь ту, которую используют на территориях общего пользования. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова на своей страничке в «ВКонтакте».

«Мы вообще хотим прийти к тому, чтобы в исторических районах города использовались материалы строго определенных форм и оттенков, «лоскутное одеяло» на тротуарах там быть не должно», - написала Елена Дятлова.

Она отметила, что сейчас специалисты «ведут работу с местными производителями, выясняют их возможности закупить новые формы».

Всего в этом году отремонтируют 13 дворов, в бюджете заложено 188 млн рублей.

Ранее глава администрации в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» говорила о том, что, например, на исторической улице Красной во время ремонта отказались от традиционной бетонной плитки в пользу клинкерной.

- Исторический район города. Это означает, что мы будем использовать там клинкер, широкоформатную серую плитку. А не бетонную плитку, которой до этого делалось мощение улиц, - пояснила Елена Дятлова.