Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 10:48

Угольный терминал в конце Дзержинского огородили 12-метровым забором

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Пресс-служба КЖД

В Калининграде на ж/д станции Дзержинская-Новая завершили строительство ограждения. Как сообщает пресс-служба КЖД, вокруг угольного терминала смонтирован экран высотой 12 метров.

Предполагается, что он не допустит распространения угольной пыли по округе.

Также в КЖД отметили, что на станции используется мобильная система пылеподавления, которая создает барьер для угольных частиц за счет плотного слоя водяного тумана.

«Новое мощное сооружение, построенное вокруг площадки по инвестиционной программе ОАО «РЖД», вместе с мобильной системой полностью исключает распространение пыли от угля или щебня за территорию терминала», - отметили в КЖД.

На территории терминально-складского комплекса единовременно может размещаться до 100 тысяч тонн сыпучих грузов.

Ранее горожане много раз жаловались на угольную пыль, которая накрывает округу.