Угольный терминал в конце Дзержинского огородили 12-метровым забором

. Фото: Пресс-служба КЖД

В Калининграде на ж/д станции Дзержинская-Новая завершили строительство ограждения. Как сообщает пресс-служба КЖД, вокруг угольного терминала смонтирован экран высотой 12 метров.

Предполагается, что он не допустит распространения угольной пыли по округе.

Также в КЖД отметили, что на станции используется мобильная система пылеподавления, которая создает барьер для угольных частиц за счет плотного слоя водяного тумана.

«Новое мощное сооружение, построенное вокруг площадки по инвестиционной программе ОАО «РЖД», вместе с мобильной системой полностью исключает распространение пыли от угля или щебня за территорию терминала», - отметили в КЖД.

На территории терминально-складского комплекса единовременно может размещаться до 100 тысяч тонн сыпучих грузов.

Ранее горожане много раз жаловались на угольную пыль, которая накрывает округу.