Новым директором филиала Tele2 в Калининградской области стал Александр Коренецкий

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Tele2 сообщает о новом назначении в Северо-Западном регионе. Александр Коренецкий возглавил калининградский филиал компании.

В сферу ответственности Александра Коренецкого входит управление бизнесом мобильного оператора в Калининградской области, формирование стратегии коммерческого и технического развития филиала, эффективное взаимодействие с региональными властями и партнерами, поддержка и развитие корпоративной культуры и ценностей компании. На своей позиции Александр Коренецкий подчиняется директору макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергею Тимошину.

Сергей Тимошин, директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Калининградская область – особый регион с высокими требованиями к качеству мобильной связи и интернета. Добавим к этому интенсивный туристический поток и социальную ответственность оператора, ведь надежная связь – важная составляющая индустрии гостеприимства. Эти и многие другие аспекты задают хорошую планку. Уверен, профессиональный опыт поможет Александру в реализации самых амбициозных задач региона».

Александр Коренецкий окончил Российский государственный университет путей сообщения по специальности «национальная экономика». В 2006 году начал карьеру в отрасли связи в компании МТС, где руководил направлением B2C в Калининградской области, затем стал директором филиала Курской области. Весной 2023 года Александр присоединился к команде Tele2.

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