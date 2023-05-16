Музей Мирового океана показал проект интерьеров бастиона «Литва»

. Фото: Музей Мирового океана.

В Калининграде продолжаются активные работы по расчистке бастиона «Литва», фортификационного сооружения, которое было передано Музею Мирового океана. Впереди подготовка к проведению противоаварийных и реставрационных работ.

Во вторник, 16 мая, представили несколько эскизов будущей музейной экспозиции, которая разместится в бастионе и будет связана с историей кораблестроения.

. Фото: Музей Мирового океана.

На иллюстрациях видно, что все стены в помещениях побелены. Как сообщили в музее, это лишь одно из художественных решений, которое будет корректироваться.

«Музей склоняется к тому, чтобы сохранить естественный цвет кирпича. Как это сделано в других наших объектах (Королевские и Фридрихсбургские ворота)», - пояснили в пресс-службе музея.

СПРАВКА «КП»

Бастион «Литва» находится в Калининграде на берегу Преголи в районе улицы Черепичной и конца Литовского вала. Фортификационное сооружение было построено в 1843-1860 годах по проекту немецкого военного инженера – генерала от инфантерии Эрнста Людвига фон Астера и до сих пор хорошо сохранилось. Бастион представляет собой казематированную береговую батарею, выполненную из полнотелого красного керамического кирпича на высоком цоколе из тесаных гранитных камней. Сверху перекрытия покрыты грунтом.

В 1920-х годах в редюите бастиона функционировал цех по производству спортивных лодок, с середины 1930-х годов там разместилось производство по снаряжению взрывчатым веществом морских торпед. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.