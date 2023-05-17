«Ростелеком» обеспечил интернетом комплекс исторических зданий бывшей пивоварни «Понарт» в Калининграде

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Специалисты «Ростелекома» обеспечили оптическими сетями связи многофункциональный комплекс исторических зданий бывшей пивоварни «Понарт» в Калининграде. Объект культурного наследия сейчас переживает второе рождение — с появлением нового собственника корпуса старинного пивоваренного завода реконструируют и приспосабливают под современное использование. По задумке владельца здесь будут располагаться фреш-маркеты, магазины, кафе, музей, офисы, тренажерный зал, арт-пространства. Наличие телеком-инфраструктуры от «Ростелекома» позволит арендаторам помещений подключить современные цифровые услуги и сервисы.

Дмитрий Павлов, заместитель директора Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с государственным и корпоративным сегментами:

«Специалисты “Ростелекома” спроектировали внешние и внутренние сети связи и проложили больше 540 метров волоконно-оптического кабеля к комплексу исторических зданий “Понарт”. Для этого объекта разрабатывалось индивидуальное техническое решение, которое учитывает его особенности и гарантирует высокое качество связи».

Наталья Ковалева, генеральный директор культурно-досугового центра «Понарт»:

«Мы завершили первый этап строительства. Уже готовы два корпуса, запускаются первые этажи. Здесь разместятся фреш-маркеты с фермерской продукцией. Частично откроются вторые этажи. Наличие стабильного интернета и возможности подключения телекоммуникационных услуг делают комплекс еще более привлекательным для наших арендаторов, на сегодняшний день у нас заключены 90% договоров аренды помещений».

После Второй мировой войны в зданиях пивоваренного завода «Понарт» 1849 года постройки был основан «Калининградский пивкомбинат №2». В 1993 году завод был акционирован, производство фактически было остановлено, помещения пивоварни пришли в запустение.

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Восстановление комплекса началось в 2020 году, когда новым собственником стал предприниматель Алексей Попов. Прежде всего на территории провели противоаварийные работы, отремонтировали кровли и фасады зданий. В ходе реконструкции было решено сохранить исторический облик фасада и аутентичных интерьеров, все современные элементы зданий сделать в исторической стилистике. Работы выполняются благодаря финансированию проекта из средств льготного займа, полученного в рамках региональной программы «Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области».

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