В Калининграде ищут место для памятника сказочнику Гофману

В Калининграде планируют установить памятник сказочнику Эрнсту Теодору Амадею Гофману. Об этом написал в своем телеграм-канале министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он сообщил, что вопрос установки скульптуры рассмотрела накануне рабочая группа Совета по культуре Калининградской области.

«Сегодня обсуждали скульптуру Гофмана у Бранденбургских ворот. Не поддержали инициативу, будем искать для нее другое место», - написал Андрей Ермак.

О каком именно памятнике идет речь, не совсем понятно.

В 2021 году первый в России памятник Гофману презентовали в Калининградском историко-художественном музее.

Автором бюста, который выполнен из бронзы, стал скульптор Дмитрий Новаков из Санкт-Петербурга.

Тогда бюст планировали перенести в музейный двор и установить на гранитный пьедестал.

В создании того памятника финансово участвовали в том числе жители Калининграда.