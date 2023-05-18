В Калининградской области с начала года случилось 8 лесных пожаров

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

С начала года на территории Калининградской области зарегистрировано 886 природных пожаров и 8 – лесных пожаров.

Цифры озвучили в региональном МЧС.

«В большинстве случаев источником возгорания становится человек. Наиболее частые причины бедствий в лесу: непотушенные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. Последнюю из причин часто стараются оправдать роковыми заблуждениями», - говорится в сообщении.

Напомним, сжигание сухой травы губительно для природы и опасно для человека. Это не помогает никак в борьбе с вредными насекомыми, а только уничтожает природу.

Отметим, серьезный пожар случился 30 апреля на Куршской косе, он охватил 900 квадратных метров территории кафе «Гудвин». Огонь уничтожил несколько деревьев, лесную подстилку.

Пожарные при тушении тогда спасли человека и эвакуировали из горящего здания 9 пропановых баллонов, предотвратив угрозу взрыва.