Школы Калининградской области оборудовали системой видеонаблюдения накануне ЕГЭ

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«Ростелеком» оборудовал системой видеонаблюдения все аудитории, предназначенные для проведения основного этапа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Калининградской области. Всего в 425 кабинетах и в 25 помещениях, где разместятся региональные центры обработки информации, специалисты «Ростелекома» смонтировали 860 видеокамер.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение за ходом ЕГЭ в Калининградской области с 2014 года. При этом новые адреса в списках пунктов сдачи итоговых испытаний появляются ежегодно. В прошлом году за проведением выпускных экзаменов наблюдали 832 видеокамеры, в этом уже 860. Это говорит о том, что видеоконтроль стал необходимостью, а система видеонаблюдения “Ростелекома” показала высокую эффективность».

Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области:

«Благодаря системе видеонаблюдения процесс сдачи экзаменов становится более прозрачным и объективным. Записи помогают нам разрешать возникающие спорные вопросы. В этом году участниками государственной итоговой аттестации в Калининградской области станут 11742 девятиклассника и 5249 одиннадцатиклассников».

В этом году основной этап ЕГЭ для одиннадцатиклассников пройдет с 26 мая по 20 июня. Госэкзамен, который сдают девятиклассники, начнется 24 мая. Это будут предметы по выбору — история, физика, биология. С 22 июня по 1 июля назначат резервные дни для сдачи экзаменов по тем предметам, которые школьники не смогли сдать в силу каких-то уважительных причин.

Система видеонаблюдения за проведением ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Все видеозаписи хранятся в центрах обработки данных «Ростелекома» в соответствии с требованиями региональных контрактов.

На весь период ЕГЭ в регионах создаются мобильные бригады специалистов, которые в случае необходимости смогут незамедлительно выехать на место для оказания технической поддержки.

Все цифровые видеокамеры, задействованные в проекте, поддерживают высокое видеоразрешение и передают качественный звук, а также обеспечивают необходимый угол обзора. В кадр попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов, при этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков регистрации и ответов остаются в тайне.

Видео из аудиторий транслируется в режиме онлайн на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Для повышения надежности запись дополнительно ведется на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере.