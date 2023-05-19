Все включено: МегаФон предоставил путешественникам безлимит на доступ к сервисам Яндекса за границей

Теперь абоненты МегаФона за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений: заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.

Предложение доступно абонентам на всех тарифах МегаФона. Безлимит на «Яндекс.Go», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Переводчик» подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 Гб, 3 Гб, 10 Гб, 30 Гб или при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS».

«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно: пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

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При въезде в страну абоненты МегаФона будут получать СМС-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте МегаФона в разделе «Роуминг».