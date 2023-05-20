В соцсетях билеты на матч «Балтика»-«Рубин» меняют на дорогостоящие автомобили

Болеть за "Балтику" сегодня особенно приятно. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

До начала решающей встречи футбольных команд «Балтика» и «Рубин» остаются считанные часы. Жарко на улице, жарко от ожиданий игры и очень горячо от продаж «лишних билетиков» на предстоящий матч в соцсетях.

Болельщики предупреждают друга друга, мол, аккуратно, мошенников сегодня много.

- Смотри аккуратней, перекупов как тараканов, народ разводят сегодня многие, жалоб полно, - предупредил Юрий в телеграм-канале футбольного клуба «Балтика».

Или вот такой диалог…

- Продам один билет на матч. Сектор D117, цена 2000 р., - предлагает подписчик. - Буду в городе, возможна встреча и передача билета в распечатанном виде.

- Норм так цену в 10 раз задрал! – отреагировала Мария (девушка абсолютно права, билеты на матч в начале этой недели по 200 рублей были доступны).

А один из подписчиков выразил готовность обменяться двумя билетами на автомобиль за 20 миллионов рублей.

- Есть 2 билета на С126, меняю на «Гелик» не старше 2018 года, - оставил предложение Артем и вскоре добавил: «Поменял уже».

Встреча калининградских и казанских футболистов пройдет на стадионе «Калининград» 20 мая, начало – в 20-30.

Накануне стало известно, что «Балтика» досрочно обеспечила себе путевку в Премьер-лигу. Сегодня должен решиться вопрос – останется ли калининградская команда на первой строчке турнирной таблицы.