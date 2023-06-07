Антон Алиханов предложил перебросить в регион авиацию для борьбы с засухой

В Калининградской области могут использовать специальную авиацию для борьбы с засухой. Об этом сказал губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в правительстве в среду, 7 июня.

- Мы прорабатывали вопрос с авиацией специальной, которая стимулирует или как-то образует осадки, - сказал губернатор и попросил министров доложить по этому вопросу.

Антон Алиханов отметил, что самолеты эти находятся не на территории Калининградской области, но «вполне их можно к нам потихоньку перебросить сейчас, если это нужно».

Губернатор попросил глав администраций взять на контроль вопросы с водоснабжением, особенно в сельской местности. Особое внимание – Нестеровскому и Багратионовскому району.

- У нас очень сложная ситуация по климатическим аномалиям. Сейчас в Белоруссии были. Полтора месяца там на территории страны дождя нету практически нигде. У нас тоже все практически уже высохло, - сказал глава региона.

В Калининграде в правительстве области на 9 июня наметили заседание комиссии по ЧС, где и обсудят проблему с засухой.

О рекордной засухе в регионе и о прогнозах – здесь.