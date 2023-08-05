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НовостиОбщество5 августа 2023 11:09

В Советске резиденция императора Александра I готовится принять статус объекта культурного наследия

Эксперты уверены: этап подтверждения ценности пройдет успешно и быстро
Вера ГРИНВИЧ
Резиденция российского императора: Советск, улица Гагарина, дом 6. Объект вот-вот получит официальный статус.

Резиденция российского императора: Советск, улица Гагарина, дом 6. Объект вот-вот получит официальный статус.

Фото: Яндекс

В Калининграде идет подготовка к включению резиденции императора Александра I в реестр объектов культурного наследия РФ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региональной службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

- Анжелика Шпилева - директор Музея Тильзитского мира провела масштабную исследовательскую работу, подготовила подборку исторических документов и направила нам заявление о включении «Резиденции Российского императора Александра I в период подписания Тильзитского мира 26 июня – 9 июля 1807 года» (Калининградская область, город Советск, улица Гагарина, дом 6) в качестве объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, - написал Евгений Маслов.

Глава службы выразил уверенность в том, что «ценность будет однозначно подтверждена и довольно скоро».

- Быть новой достопримечательности нашей области! – заметил Евгений Маслов.

О том, как обсуждался дом императора в Советске, можно прочитать здесь.