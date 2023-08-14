В Калининградской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Калининграде объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что по Калининградской области 15-20 августа ожидается аномально жаркая погода с преобладанием среднесуточных температур на 7-9 градусов выше нормы с максимальной температурой воздуха до + 34 градусов.

Интересно, что на этой неделе Калининград накроет жара, какой не было почти 40 лет.

Самыми жаркими станут вторник и среда. Воздух будет прогреваться до +33...+34 градусов.

Судя по всему, 15 августа может быть побит суточный рекорд, который держится почти 40 лет – в этот день в 1985 году в Калининграде зафиксировали +31,1 градуса.