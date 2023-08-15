В Калининграде из Центрального парка уберут аттракционы, но установят новое колесо обозрения

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в Центральном парке проведут масштабные работы по благоустройству. Ранее об этом сообщал губернатор.

Как рассказал 15 августа советник губернатора Калининградской области архитектор Вячеслав Генне, после благоустройства из парка исчезнут аттракционы.

- Невозможно парк рассматривать в разрыве от других парковых территорий. У нас есть ярко выраженные парки аттракционов, например «Юность», в какой-то степени Южный парк. Поэтому мы планируем убрать аттракционы из Центрального парка, но им будет замена более качественная. Это очень характерные парковые объекты, такие как, например, круговая классическая, наверное, французская карусель, - говорит Вячеслав Генне.

По его словам, карусель станет красивой селфи-зоной, аттракцией центральной части парка.

Также планируют заменить колесо обозрения на более крупное и современное.

- В том виде, в котором аттракционы сейчас здесь, то есть это кладбище списанных аттракционов, они не нужны, - подчеркнул Вячеслав Генне.