В Калининградской области снова пройдут съемки сериала «По законам военного времени»

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в сентябре снимут очередной сезон сериала «По законам военного времени». Об этом сообщается в группе «Съемки в кино Калининград» в «ВК».

При этом, как рассказал «Комсомолке» актер Евгений Воловенко, исполнитель роли Рокотова в сериале, в нынешних съемках он лично принимать участие не будет. Впрочем, и в предыдущем сезоне он не участвовал.

- С учетом того, как начал проект развиваться, с моей точки зрения не в лучшую сторону, у меня желания сниматься и работать в нем нет, - сказал Евгений Воловенко.

В предыдущих сезонах, помимо Евгения Воловенко, снимались Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Максим Дрозд и другие актеры. Будут ли они задействованы на этот раз – неизвестно.

Между тем, организаторы съемок уже активно набирают актеров массовки.

В частности, нужны мужчины на роли военнослужащих и на роли лесных братьев.

О том, как снимали сериал в Черняховске в 2019 году – здесь.