В Черняховском районе начались съемки очередного сезона сериала «По законам военного времени»

. Фото: Андрей Толмачев

В Черняховском районе стартовали съемки очередного сезона сериала «По законам военного времени». Съемочная группа работает в поселке Зеленый Бор.

Как рассказал в соцсетях директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев, в кадр попадет объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль зданий учительской семинарии «Каралене» («Луизенберг»)». Старинное краснокирпичное здание послужит прекрасной декорацией для кино. Семинария для учителей в Аугшткуммечене была основана королевой Луизой в 1810 году. Сейчас для освоения и благоустройства объекта власти ищут инвестора.

Съемки продлятся в Калининградской области месяц. Задействован будет и сам Черняховск, и Черняховский район.

Отметим, съемки этого сезона проходят уже без главного героя. Как сказал «Комсомолке» актер Евгений Воловенко, исполнитель роли Рокотова в сериале, в нынешних съемках он лично принимать участие не будет. Впрочем, и в предыдущем сезоне он не участвовал.

- С учетом того, как начал проект развиваться, с моей точки зрения не в лучшую сторону, у меня желания сниматься и работать в нем нет, - сказал Евгений Воловенко.

В предыдущих сезонах, помимо Евгения Воловенко, снимались Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный. Они уже в Черняховске, работают на площадке.