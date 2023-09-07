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НовостиОбщество7 сентября 2023 8:57

В минприроды рассказали о планах расчистить Верхнее озеро и Парковый ручей

Министерство обозначило приоритетные направления деятельности на ближайшее время
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В минприроды Калининградской области приоритетом работы в городе Калининграде назвали экологическую реабилитацию и ликвидацию источников негативного воздействия на водные объекты, образующие единую гидрографическую сеть с Верхним озером.

Так, в ближайших планах ведомства расчищать Литовский ручей и ликвидировать незаконные выпуски и самовольно возведенные сооружения.

Этот вопрос шумно разбирали на оперативном совещании в правительстве региона.

Также в планах стоит расчистка Верхнего озера и ручья Паркового. Сейчас по этим объектам ведут разработку проектной документации .

Также намерены ликвидировать выпуски на ручье Голубом и ручье Северном в Калининграде.