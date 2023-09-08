Tele2 обнуляет до конца года стоимость домашнего интернета

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Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам протестировать фиксированный интернет на льготных условиях. При первом подключении услуги до 26 сентября 2023 года новые пользователи получат домашний интернет бесплатно до конца года.

Клиенты Tele2 с октября 2022 года могут добавить к тарифу мобильной связи высокоскоростной безлимитный домашний интернет. При первом подключении до 26 сентября 2023 года пользователь получает услугу бесплатно до конца года. Специальное предложение доступно при выборе любой скорости передачи данных. Затем стоимость услуги составит всего 300 рублей в месяц на скорости 100 Мбит/с, 350 рублей на скорости 200 Мбит/с, 750 рублей на скорости 300 Мбит/с.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салонах оператора, либо в личном кабинете мобильного приложения. В этом случае не выходя из дома можно проверить наличие технической возможности подключения по домашнему адресу, выбрать скорость передачи данных, время установки оборудования.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.

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