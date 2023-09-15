Александр Рольбинов: У нас есть запасы топлива для обеспечения потребностей региона

В Калининградской области наценка на топливо в рознице ниже, чем по Северо-Западу, несмотря на большее расстояние перевозки. Об этом сообщил зампредседателя правительства Калининградской области по итогам совещания с топливно-энергетическими компаниями, сообщает пресс-служба областного правительства.

Обсуждались вопросы ценообразования и объемы поставок топлива в регион.

Отмечается, что дополнительные расходы на транспортировку по сухопутному маршруту составляют около 5 рублей на литр, при этом разница в цене с другими регионами – 2-3 рубля. Часть затрат продавцы топлива берут на себя из-за сложившейся высокой конкуренции на областном рынке.

- У нас сформированы необходимые запасы топлива для обеспечения потребностей региона, все ресурсы продолжают поступать бесперебойно, - подчеркнул Александр Рольбинов.

Ранее мы писали о том, что происходит на заправках в Калининграде. Дефицита нет, но цены на топливо растут.