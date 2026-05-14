Беспрозванных рассказал о планах разработать ипотеку только для калининградцев

В 2025 году в нашей области ввели в эксплуатацию 1 млн 220 тыс. кв. м общей площади жилья. Цифры прозвучали в отчете о работе правительства, который сегодня представил в Заксобрании губернатор Алексей Беспрозванных.

- При этом по-прежнему остро стоит вопрос о доступности жилья, - признал глава региона. - Я мониторю и стоимость квадратного метра, и обращения жителей. Важно над этой проблемой совместно поработать, включая разработку возможных ипотечных программ конкретно для калининградцев, снижение стоимости квадратного метра за счет снижения стоимости цемента, других строительных материалов и так далее.

Алексей Беспрозванных сообщил, что работа в этом направлении идет, и пообещал в ближайшее время озвучить первые результаты.