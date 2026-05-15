Более 500 калининградских абонентов «Ростелекома» воспользовались услугой «Переезд» с начала года

«Ростелеком» в Калининградской области зафиксировал рост спроса на услугу «Переезд»: с начала года его выбрали более 500 абонентов. Сервис позволяет перенести домашний интернет, телефонию, телевидение и другие услуги на новый адрес при смене места жительства.

С помощью сервиса абоненту не нужно расторгать договор с провайдером и заключать новый, сохраняются лицевой счет пользователя, все подписки, бонусы, арендованное оборудование и даже настроенные автоплатежи. Услуга позволяет сохранить действующие тарифы, а также дает возможность получить скидку до 50% на тарифный план в течение первых двух месяцев после смены места жительства.

Всего в Калининградской области с момента запуска услуги в 2022 году заявки на «Переезд» оформили почти 10 тысяч калининградских семей.

Наталья Маер, директор по работе с массовым сегментом Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«За весь прошлый год более 1600 абонентов благодаря сервису “Переезд” без расторжения договора автоматически переподключили все услуги связи “Ростелекома” по своему новому адресу. Калининградская область в последние годы развивается очень активно, вместе с этим растет и мобильность жителей региона. Сервис позволяет семьям сохранить привычный набор телеком-услуг, а соответственно, комфортный уровень обслуживании при смене места жительства».

Владимир Кайрис, абонент «Ростелекома»:

«К “Ростелекому” я подключен уже не первый год и вполне доволен и качеством связи, и тарифами. Все, что мне нужно было сделать, чтобы привычные услуги “переехали” вместе со мной на другой адрес, — позвонить оператору и подать заявку. В ней я указал адреса старой и новой квартир и примерную дату переезда».

После оформления заявки специалисты должны проверить техническую возможность подключения услуг «Ростелекома» на новом адресе абонента. Сервис «Переезд» бесплатный и оказывается в рамках региона. Клиент может сохранить прежнее оборудование и взять его с собой либо заказать услугу демонтажа, если отключить его самостоятельно не удается.

Всего в России сервисом «Переезд» воспользовались уже почти полмиллиона семей. Ежемесячно более 10 тысяч абонентов «Ростелекома» переносят услуги на новый адрес, пик активности приходится на лето. При этом не все знают о возможности переноса услуг — при расторжении договора каждый пятый абонент сообщает, что уже подключил услуги «Ростелекома» по новому адресу.

ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388. Реклама