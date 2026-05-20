Доступное количество, понятное и справедливое ценообразование на субсидированные авиабилеты для калининградцев — абсолютный приоритет для «Единой России»

Об этом заявил секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин в ходе круглого стола, который состоялся по инициативе губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Представители профильных министерств правительства Калининградской области, депутаты Государственной думы, сенаторы и участники специальной военной операции во вторник, 19 мая, обсудили острую нехватку льготных авиабилетов для жителей Калининградской области.

«Вопрос доступного авиасообщения с основной частью России сегодня волнует 11% калининградцев. Сложилась тенденция, что билеты обходятся «не так дёшево» и их, когда нужно нет. На встречах с жителями депутаты фракции «Единой России» разных уровней власти постоянно получают именно такую обратную связь от наших земляков. И наша основная задача — исправить это положение дел», — обратился к собравшимся Андрей Кропоткин.

В свою очередь, участники круглого стола, среди которых были сенатор Александр Шендерюк-Жидков, депутат нижней палаты РФ Марина Оргеева, заместитель Председателя Правительства Калининградской области Наталья Ищенко, заместитель министра здравоохранения Калининградской области Ольга Герцог и заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинской части Николай Есаулов, а также молодогвардейцы полностью поддержали лидера единороссов региона Андрея Кропоткина.

В рамках мероприятия они проинформировали, как сегодня обстоят дела с доступностью билетов для калининградцев.

В частности, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинской части Николай Есаулов отметил, что участники СВО, которые находятся в Калининграде, могут добраться до основной части России только самолётом.

«Железнодорожный транспорт не подходит для военнослужащих, которые выполняли или выполняют свой служебный долг в ходе СВО. Это не безопасно, так как их могут снять с поезда. Поэтому вопрос субсидированных авиабилетов для участников СВО крайне чувствителен», — сказал Николай Есаулов.

Об озабоченности передвижения калининградских пациентов в федеральные медицинские центры России сообщила и заместитель министра здравоохранения Ольга Герцог.

«В системе здравоохранения на сегодняшний момент выработан механизм покупки билетов с помощью компенсации расходов на проезд по цене плацкарта. Если пациент выбрал более дорогой транспорт, то часть цены плацкарта ему компенсируется. Такой мерой поддержки в 2025 году воспользовалось около 2 тыс калининградцев на сумму 10,5 млн рублей», — сказала Ольга Герцог.

Также сенатор Российской Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков добавил посредством видеосвязи, что рабочая группа Совета Федерации постоянно отлаживает механизм, чтобы у калининградцев не было никаких трудностей и сбоев с авиабилетами.

«В данном случае это важнейший вопрос транспортной доступности нашей жизни, с учётом тех ограничений железнодорожного транспорта, который сегодня мы видим от наших недружественных соседей», — сказал Александр Шендерюк Жидков.

Речь идет об усилении эффективной модели, при которой любой калининградец смог бы воспользоваться субсидией.

«Мы уже отработали с «Аэрофлотом» создание единой электронной базы жителей региона, которая позволит упростить процедуру приобретения билетов. На очереди — «бесшовный тариф», который не должен зависеть от сезона, днеи недели или приближения праздничных дат», — говорит он.

При этом участники круглого стола сошлись во мнении, что на данном этапе данный механизм сразу запустить не удастся, однако купировать риски с нехваткой билетов возможно, получив дополнительную субсидию. Это и будет промежуточным звеном в решении вопроса с нехваткой билетов для жителей янтарного края.

«Сформированные предложения мы покажем губернатору Алексею Беспрозванных. Далее мы донесем нашу позицию в связке с Советом Федерации до министерства транспорта Российской Федерации, и внесем данное предложение в Народную программу партии «Единая Россия». Хочу напомнить, что единороссы продолжают работу над главным документом Партии, и конечно, в нем основным пунктом обозначим транспортную доступность, как главный приоритет для жителей самого западного региона РФ», — резюмировал Андрей Кропоткин.

На актуальности бесперебойного субсидированного сообщения акцентировала внимание и депутат Марина Оргеева.

Она подчеркнула, что для любого жителя Калининграда — главным является то, чтобы субсидированными билетами можно было воспользоваться, когда этого требует конкретный случай.

«Сегодняшний круглый стол показывает, что передвижение калининградцев до большой части России находится в центре внимания. Мы сегодня говорили о высокотехнологичной медицинской помощи для калининградцев в Москве и Санкт-Петербурге, о спортивных сборах, об участниках СВО и студентах — все эти люди оказываются заложниками ситуации. Однако совместными усилиями мы продолжим заниматься этим острым вопросом, и он будет решен», — заключила Марина Оргеева.