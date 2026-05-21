Герой России рассказал, зачем казаки беспилотным войскам

Создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА, сказал НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.

Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий ранее рассказал НСН, что в войсках беспилотных систем Министерства обороны России создадут казачьи подразделения. По его словам, сегодня в зоне СВО идёт война дронов, поэтому новому роду войск необходимы опытные специалисты-казаки. Ликонцев отметил, что на сегодняшний день в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы.

«Казачьи подразделения воюют на Донбассе с 2014 года. Ребята обладают огромным опытом. В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему — и работа ведется уже общим коллективом. Слава Богу, теперь это будет делаться не за счет спонсорских денег, как раньше, а за счет отдельного выделенного бюджета. Это очень хорошо! Сейчас идет современная война — она быстрее по своей сути, чем раньше. Это не старый устав, который "прописан кровью" дедов, мы сами его пишем... Я считаю, что будет очень правильно подтягивать в такие подразделения именно тех бойцов, которые уже имеют боевой опыт. Казачьи подразделения давно взаимодействуют друг с другом: они не подведут товарищей», — заявил НСН комбриг Ликонцев.

«Сегодня в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы. Они используются не только в БПЛА, но и в специальных тележках для вывоза раненых, подвоза снарядов или питания. Среди них — FPV отряды, которые постоянно совершенствуются. Сейчас уже нет казаков на конях с шашками. Для отрядов по управлению беспилотниками отбираются бойцы с развитой моторикой. Иначе зачем использовать микроскоп для забивания гвоздей? Такого специалиста лучше задействовать в другом месте — это будет более рационально с точки зрения командира и эффективности подразделения», — добавил Ликонцев.

Говоря о роли беспилотников в современной войне, Герой России подчеркнул их роль в бою и неизменность ключевых принципов ведения боевых действий.

«Беспилотник — одна из систем огневой поддержки. И в царские времена, и в советские, и в современной России считается, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной — она останется "серой зоной". Пока там нет человека, любую машину можно обмануть. Этому мы и учимся на этой войне: ищем всё новые способы борьбы с такими угрозами. Нам необходима эта система. Но пушки как были, так и останутся; бомбардировщики как были, так и останутся. Беспилотник — это лишь один из инструментов войны», — отметил Ликонцев.

