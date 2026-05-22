Маленький шаг к большим сбережениям: почти 35 тысяч калининградских абонентов «Ростелекома» получают подарки и скидки в бонусной программе

Почти 35 тысяч абонентов «Ростелекома» в Калининградской области получают скидки и подарки за участие в программе лояльности «Бонус». Только с начала года к ней присоединились почти 2 тысячи человек.

Система вознаграждений стала действовать в «Ростелекоме» как поощрение абонентов за активное пользование услугами компании. Это касается домашнего интернета, интерактивного ТВ, мобильной связи, домашней телефонии и сервиса «Умный дом». Чем больше услуг подключено к программе «Бонус», тем выше статус участника. Он позволяет быстрее накапливать и обменивать баллы на скидки и подарки из каталога «Ростелекома» и его партнеров. Полученные бонусы абоненты в Калининградской области чаще всего используют на оплату подписки «Wink 5 в 1» на месяц, покупку фильмов, а также на скидку 25% на ежемесячную плату за домашний интернет.

Наталья Маер, директор по работе с массовым сегментом Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания всегда стремится к тому, чтобы быть не просто поставщиком продуктов или услуг, но и надежным партнером для наших абонентов. Участие в программе позволяет получать дополнительные выгоды — бонусы, скидки, эксклюзивные предложения, которые делают сотрудничество с нами более привлекательным. Бонусная программа постоянно совершенствуется, чтобы оставаться интересной, прозрачной и полезной для всех участников».

Евгения Лазаренко, абонент «Ростелекома»:

«Самое удобное в программе “Ростелекома” — то, что не нужно что-то делать специально. Один раз в личном кабинете абонента подтверждаешь, что готов участвовать, сразу же “прилетает” 200 приветственных баллов. Здесь же можно посмотреть и баланс бонусов. Программа позволяет получать реальную пользу от каждой оплаты. Это приятное ощущение, когда ты не просто платишь за услуги, но и получаешь что-то ценное в ответ».

Чтобы стать участником бонусной программы, абоненту необходимо войти в единый личный кабинет на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и нажать кнопку «Подключить» в разделе «Бонус».

Кроме возможности присоединиться к программе лояльности через единый личный кабинет абоненты могут дистанционно управлять всеми услугами «Ростелекома». Почти 70% пользователей в Калининградской области выбрали для себя этот способ взаимодействия с компанией. Этот инструмент позволяет контролировать текущий баланс, начисления и платежи, управлять тарифными планами и опциями, настраивать автоплатежи, получать актуальную информацию и задавать вопросы специалистам в чате круглосуточно в любом месте, где есть интернет.

