Более 100 калининградских многодетных семей с незначительным превышением дохода продолжат получать единое пособие в 2026 году

Как сообщили в пресс-службе ведомства, это стало возможным, благодаря вступившим в силу изменениям в законодательстве, позволившим Отделению СФР по Калининградской области пересмотреть ранее вынесенные отказные решения в назначении единого пособия. Таким образом, семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход превысил региональный прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10% и составил не выше 21 457,7 рублей на человека в месяц, единое пособие назначено проактивно в размере 50% прожиточного минимума для детей по региону.

Пересмотр коснулся родителей, подавших заявление в последний месяц предыдущего периода выплаты, начиная с января 2026 года, у которых превышение лимита доходов было единственной причиной отказа в назначении. На сегодняшний день пособие установлено на более чем 270 детей в размере 9 461 рублей. Выплата будет перечислена сразу за весь период, начиная с даты подачи заявления, но не ранее чем с 1 января 2026 года.

«Отделение беззаявительно пересмотрело ранее вынесенные решения об отказе в назначении единого пособия из-за незначительного превышения дохода. Родителям не пришлось никуда обращаться. Воспользоваться правом пересмотра семья может один раз в течение всего периода реализации права на получение данной меры соцподдержки. Стоит отметить, что это правило не распространяется на многодетные семьи, которые впервые обращаются за пособием, — для них действует стандартный порядок назначения выплаты», — прокомментировала управляющий Отделением СФР по Калининградской области Светлана Запанкова.