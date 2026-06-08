За честность и объективность: «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдением все пункты сдачи ЕГЭ в Калининградской области

«Ростелеком» обеспечил онлайн-видеонаблюдение во всех пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Калининградской области. Основной период проведения государственной итоговой аттестации выпускников начался в регионе 1 июня и продлится до 9 июля. В 430 аудиториях и региональных центрах обработки информации (РЦОИ) смонтировано 860 видеокамер.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В конце прошлого года мы оснастили системой видеонаблюдения два новых пункта проведения экзаменов — это 34 аудитории, в каждой из которых установили по две видеокамеры. А также добавили шесть камер в уже действующем пункте в зеленоградской школе. “Ростелеком” обеспечивает видеонаблюдение за ходом ЕГЭ в Калининградской области с 2014 года. При этом система постоянно совершенствуется, сейчас она уже работает с нейросетями и видеоаналитикой. Все это помогает сделать процесс сдачи экзаменов более прозрачным».

В дни проведения экзаменов специалисты «Ростелекома» будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.

Система видеонаблюдения «Ростелекома» построена на базе защищенных высокоскоростных каналов связи и состоит из цифровых IP-видеокамер с широким углом обзора, высоким разрешением видео и качественным звуком, а также из коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены в аудиториях и местах печати, сканирования и сортировки экзаменационных материалов. Они фиксируют ход проведения ЕГЭ, но не ведут съемку персональных данных и ответов участников.

Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области:

«Калининградская область в числе первых присоединилась к введению ЕГЭ еще в 2002 году. За это время он прошел путь от смелого эксперимента до прозрачного и надежного инструмента для проверки знаний выпускников и создания равных возможностей для их поступления. Сейчас контрольно-измерительные материалы печатаются прямо в аудиториях, используются средства подавления мобильной связи и работает онлайн-видеонаблюдение, которое позволяет контролировать честность процедуры сдачи экзамена, минимизировать риски нарушений, защищает права выпускников и гарантирует справедливость оценки их знаний».

В государственной итоговой аттестации в Калининградской области примут участие 5,6 тыс. человек, из них 4,9 тыс. — выпускники текущего года, остальные — выпускники прошлых лет. Всего в стране в этом году на экзамены зарегистрировано около 750 тыс. человек. Специалисты «Ростелекома» смонтировали более 134 тыс. видеокамер более чем в 6 тыс. пунктов проведения экзаменов.

Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Доступ к нему получат аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели. Видеозаписи ЕГЭ-2026 будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 года. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти. Экзаменационные материалы будут передаваться из пунктов приема экзаменов в региональный центр обработки информации по защищенным каналам связи.

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