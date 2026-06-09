Более 20 тысяч наказов жителей Калининградской области лягут в основу новой Народной программы «Единая Россия»

Региональный штаб «Единой России» подвел промежуточные итоги сбора предложений в программный документ партии. За плечами — масштабная работа, охватившая 22 муниципалитета и тысячи неравнодушных жителей.

«Мы не имеем права обмануть ожидания»

В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» сегодня оживленно: активисты, волонтеры и депутаты продолжают систематизировать бланки с предложениями. География сбора наказов – все 22 муниципалитета Калининградской области. Люди откликнулись активно: на данный момент в копилке предложений уже перевалило за 20 тысяч.

«Люди очень активные, вносят предложения, которые помогут сделать наши города и посёлки лучше. Мы понимаем, что эти наказы лягут в дальнейшем в Народную программу партии «Единая Россия», которая будет принята на съезде. Масштабные предложения войдут в федеральные программы», — заявил Александр Никулин, депутат Законодательного Собрания, руководитель регионального штаба общественной поддержки «Единой России».

Он подчеркнул, что сбор инициатив не прекратится вплоть до августа — момента проведения съезда партии. После этого начнётся самая ответственная стадия: реализация обещанного.

«Благодаря предложениям в программу, которые дали люди, федеральный центр увидит, где какие есть сложности и куда будет направлена соответствующая помощь. Ну и, конечно, на региональном уровне мы будем реализовывать те пожелания, которые оставили люди. Наша задача — не обмануть ожидания людей и взять все вопросы под контроль», — подчеркнул Никулин.

Чего хотят люди: от воды до спортплощадок

Анализ уже поступивших «наказов» показывает, что жители области прагматичны и конкретны. В тройке лидеров — вопросы качества водоснабжения, газификации и дорожной инфраструктуры. Замыкают пятёрку самых частых тем детские и спортивные площадки и капитальный ремонт домов.

Также большое число обращений связано с социальной поддержкой участников СВО и членов их семей. Этот тренд совпадает с общероссийской повесткой. В нашем регионе очень важна эта тема, и, по словам Александра Никулина, предложения по адаптации военнослужащих, вернувшихся к мирной жизни, также вносятся в Народную программу «Единой России».

Стоит отметить, что в 2021 году Народная программа партии «Единой России» формировалась также на основе предложений жителей Калининградской области. «Пять лет назад мы приняли главный документ развития региона — Народную программу «Единой России», и практически всё за пять лет было реализовано», — подвел итог прошлой Народной программы «Единой Росси» секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

«Есть результат!»: от слов к делу

Сбор предложений организован в привычном для людей формате: на встречах с депутатами, в общественных приёмных и в штабах общественной поддержки. Не теряет актуальности и цифровой формат — платформа «естьрезультат.рф», где можно оставить наказ в несколько кликов.

Опыт прошлых лет показывает, что Народная программа — это не просто декларация. Как отметил Александр Никулин, работа с обозначенными проблемами будет продолжаться в течение следующих пяти лет на региональном уровне.

«Мы будем работать над их решением», — резюмировал он, призвав жителей, которые еще не успели высказаться, не откладывать это на потом.

До закрытия приёма предложений ещё есть время, и каждый наказ может стать тем самым кирпичиком, из которого сложится комфортная жизнь в родном городе или посёлке.

Сейчас же все поступившие на данный момент обращения систематизируются, и в ближайшие время отправятся в Москву, где станут частью федеральной Народной программы «Единой России».

Сбор предложений продолжается. Оставить свой наказ можно в общественных приемных и на сайте естьрезультат.рф.