Более 415 млн рублей на соцвыплаты медицинским работникам направлено региональным Отделением СФР с начала года. Средства в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей ежемесячно перечисляются сотрудникам 30 медицинских организаций Калининградской области. В этом году в реестр получателей вошли почти 4,9 тыс. медработников первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Калининградской области.

Размер выплаты зависит от вида медицинской организации, категории и должности работника, а также продолжительности отработанного времени.

«В населенных пунктах нашего региона с численностью до 50 тысяч человек максимальный размер выплаты составляет 50 тысяч рублей для врачей и 30 для среднего медицинского персонала. Если количество проживающих свыше 100 тысяч человек — 18,5 и 8 тысяч рублей соответственно», — пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Калининградской области Светлана Запанкова.

Медицинским работникам самостоятельно не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Реестр получателей соцподдержки формирует медицинская организация и передает информацию в Отделение фонда. Средства зачисляются не позднее последнего дня месяца поступления таких реестров в СФР.

Данная выплата не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам, так как относится к категории социальных.

Дополнительную информацию можно получить в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01, круглосуточно (режим работы региональной линии: понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:30).