При участии «Единой России» останки летчика, который был сбит во время Восточно-Прусской операции, передали родственникам героя из Кировской области

Торжественная церемония состоялась в Калининграде, у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам, где рота почётного караула Балтийского флота с воинскими почестями проводила в последний путь останки капитана Красной армии Александра Машковцева, найденные калининградскими поисковиками в Зеленоградском округе.

В среду, 24 июня, члены рабочей группы партийного проекта «Историческая память» вместе с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, секретарем Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андреем Кропоткиным, советником губернатора на внештатной основе по вопросам безопасности и работе с участниками СВО Андреем Козловым, командующим Балтийским флотом Сергеем Липилиным собрались у главного мемориала Калининграда, чтобы передать родственникам лётчика Великой Победы его останки и боевые награды.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что спустя 81 год после ожесточенных боев за Восточную-Пруссию, ещё один защитник Отечества обретёт достойное упокоение на родной земле – в Кировской области.

«Благодаря подвигу таких героев, как Александр Иванович Машковцев, была завоёвана в годы Великой Отечественной войны Калининградская область, где мы сегодня живём, работаем и растим детей, – сказал Алексей Беспрозванных. – Отдельная благодарность поисковикам, которые проводят важнейшую работу по увековечиванию наших героев. В этом году нашему региону – 80 лет, и именно в эту юбилейную дату герой возвращается на свою малую родину. Для нас, как и для всех кировчан, это очень символично».

Секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин подчеркнул, что участие в памятном событии – большая честь.

«Ещё один герой найден, и его останки мы передаём семье. Он отдал жизнь за свою Родину, за свой народ, за нас здесь живущих. Калининградская земля полита кровью русского солдата, и поэтому память должна жить в наших сердцах. Память нужна именно нам, сегодняшнему поколению. Чем дольше мы будем помнить, тем сильнее будет наша страна. Поражает география мест, откуда призывались советские воины, для защиты Родины от нацизма. Они были со всего Советского Союза, и армия наша была тоже многонациональная. Все были как одно целое, потому что за спиной каждого из них был родной дом. Этим принципы всегда были основой основ наших защитников Отечества. Вечная им память», – сказал Андрей Кропоткин.

Председатель федерального партийного проекта «Историческая память» в Калининградской области Руслан Хисамов в своём выступлении акцентировал внимание собравшихся на том, что русский народ, как потомок победителей, всегда свято чтил память воинов.

«Их подвиг является для нас примером мужества. И это подтверждает история нашего великого народа: в послевоенное время, в период локальных конфликтов, и сейчас – во время специальной военной операции. Наши военнослужащие с оружием в руках добивают фашистскую нечисть. Мы и далее будем вести большую и кропотливую работу по сохранению исторической памяти», – сказал Руслан Хисамов.

В заключение мероприятия племянница лётчика Елена Шатунова выразила благодарность всем участникам поисковой операции, которая была развёрнута накануне Дня Победы.

«Очень тяжело описать то чувство, которое я сейчас испытываю. Волнительно, что мы сможем спустя столько лет захоронить моего дядю – участника Великой Отечественной войны на его родной земле, рядом с его мамой Александрой Макаровой, его братом Константином Ивановичем и сестрой Анной Ивановной», –заключила Елена Шатунова.

Напомним, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне – ключевой приоритет Народной программы «Единой России», реализуемый в рамках партийного проекта «Историческая память». Ежегодно единороссы Калининградской области активно благоустраивают памятные места, находят и перезахоранивают с воинскими почестями останки пропавших без вести солдат Красной армии.

Для справки:

Свой последний бой капитан Александр Машковцев принял 13 апреля 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции. Согласно архивным описаниям, после прямого попадания вражеской зенитки капитан Машковцев несколько километров тянул горящую машину в сторону позиций советских войск, до последнего пытаясь спасти самолет. Однако штурмовик потерял управление и вошел в штопор. Командир и его воздушный стрелок Павел Михеев погибли на месте. До этой весны экипаж официально считался пропавшим без вести и спустя 81 год был найден.