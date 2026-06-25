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НовостиОбщество25 июня 2026 11:55

Власти Калининградской области договорились о блокировке объявлений о продаже бесплатных билетов на День города

Объявления мошенников стараются оперативно блокировать
Александр КАТЕРУША

Правительство Калининградской области провело переговоры с платформой объявлений на предмет спекулятивной продажи билетов на главный юбилейный концерт к 80-летию региона 4-5 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Билеты на концерты, которые пройдут в чаше стадиона, можно получить по регистрации, и они не предназначены для продажи.

Такие объявления блокируют.

«Комсомолка» рассказывала и о блокировке, и о вновь появляющихся объявлениях о продаже билетов в интернете. Цены колеблются от 1 до 7 тысяч рублей за билет.

Организаторы и власти призывают не вестись на уловки мошенников.