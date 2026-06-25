53 студентки получили пособие по беременности и родам с начала года

Свыше 5,2 млн рублей перечислено Отделением СФР по Калининградской области беременным женщинам, проходящим обучение по очной форме. Размер выплаты составил порядка 99 тысяч рублей за 140 дней отпуска по беременности.

Пособие предоставляется студенткам вузов и ссузов, учреждений дополнительного профобразования и научных организаций независимо от того, учатся они на бюджете или нет. Обратиться за выплатой можно на сроке от 30 недель (28 — при многоплодной беременности) и не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Подать заявление возможно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ, предоставив справки: о периоде нетрудоспособности в связи с беременностью и родами и об очном обучении.

Официально трудоустроенная студентка-очница может получить пособие одновременно по двум основаниям: в Отделении Соцфонда и по месту работы. В последнем случае нужно подать заявления о предоставлении отпуска по беременности и родам и на выплату пособия своему работодателю.

Получить дополнительную информацию можно в едином контакт-центре: 8 800 100 00 01(круглосуточно), режим работы региональной линии: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:30, а также в официальных группах регионального Отделения СФР в соцсетях: МАКС, ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.