«БУЛАТ» расширил линейку базовых станций для использования в сетях операторов мобильной связи

«БУЛАТ» (ГК «Ростелеком») сообщает о расширении диапазона частот, поддерживаемых базовыми станциями (БС), предназначенными для российских операторов мобильной связи. Первые образцы оборудования, совместимого с частотами 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 2600 МГц выпущены на производственной площадке НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (РТТ, также входит в ГК «Ростелеком»). Одновременно увеличена мощность блока обработки сигналов, что позволит применять оборудование в крупных городах и регионах с высокой нагрузкой, когда требуется комбинированное использование разных поколений мобильной связи (2G/4G).

Новые возможности позволят операторам гибко использовать базовые станции в различных сценариях развертывания сети — от создания и расширения покрытия до повышения емкости сети в зонах с высокой нагрузкой. «БУЛАТ» продолжит инвестировать в развитие продуктовой линейки, включая создание новых решений для массового и корпоративного сегментов, а также для частных сетей Private LTE.

Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома», генеральный директор компании «БУЛАТ» и холдинга «Техновейв»:

«Новые характеристики базовых станций повышают их коммерческий потенциал и возможности операторов мобильной связи по развитию своих сетей. Частоты всегда дефицитный ресурс, поэтому расширение используемых диапазонов дает возможность операторам обеспечивать высокое качество мобильного интернета и голосовой связи за счет комбинации доступных ресурсов в конкретной местности. Запуск в серийное производство мультидиапазонных БС от "БУЛАТА" — наш очередной шаг на пути обеспечения цифрового суверенитета страны».

Сегодня около 2 000 базовых станций «БУЛАТ» успешно работают на сети оператора Т2, способствуя сокращению цифрового неравенства в регионах.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Расширение линейки отечественных базовых станций открывает новые возможности для построения сетей любого масштаба и архитектуры. Т2 выступает полноценным технологическим партнером: мы оказываем всю необходимую поддержку для всестороннего тестирования новых решений на нашей сети, предоставляем доступ к инфраструктуре и экспертизе наших инженеров. Сегодня как никогда важно вовремя выводить новые технологии на рынок, сокращая путь от лабораторных стендов до коммерческой эксплуатации. Для нас это означает и укрепление технологического суверенитета, и возможность обеспечивать абонентам стабильное, высокое качество связи и уверенное покрытие даже в самых сложных условиях».

Базовые станции «БУЛАТ» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ. Впервые статус российского телекоммуникационного оборудования был присвоен им в декабре 2024 года, а в мае 2026 года он был подтвержден повторно.

Базовая станция «БУЛАТ» представляет собой универсальное современное решение для построения мобильных сетей. Оборудование предназначено для использования в сетях стандарта LTE-Advanced и GSM, поддерживает мультистандартный RRU, обладает широкой зоной покрытия за счет высокой чувствительности приемника, а также включает собственную систему управления.

Производство базовых станций осуществляется на производственных площадях РТТ в Санкт-Петербурге, разработкой программного обеспечения занимается ООО «Новые телеком решения» (НТР).

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