T2 улучшил качество связи в Калининградской области

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Калининград – T2, российский оператор мобильной связи, продолжает расширять зону покрытия сети в Калининградской области. Благодаря установке нового телеком-оборудования в стандартах 2G и 4G качественная голосовая связь и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с стали доступны жителям региона.

Дополнительные базовые станции выведены в эфир в коттеджном поселке Голубево Гурьевского района – месте, которое располагает благоприятными условиями для спокойной жизни и отдыха на природе, а также в городе Мамоново на западной границе Калининградской области.

Стабильный сигнал сети T2 появился в поселках Веселовка Светловского городского округа и Юдино Озерского городского округа. Теперь жители этих населенных пунктов могут пользоваться онлайн сервисами, которые для горожан уже давно стали обыденными: Госуслуги, дистанционная запись к врачу, веб ресурсы для работы, образовательные курсы и развлечения.

Абонентам компании в новых локациях стали доступны современные цифровые сервисы, в том числе технология VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение.

Александр Коренецкий, директор калининградского филиала T2:

«Мы продолжаем выводить в эфир новые базовые станции и расширять покрытие T2 в Калининградской области. При развитии сети уделяем внимание как крупным городам, так и небольшим поселкам, где зачастую есть сложности с транспортной доступностью и технологической инфраструктурой. Важно, чтобы наши клиенты всегда могли быть на связи, что является показателем качества жизни и доступности цифровых услуг».

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