Ольга Краснова: Наша задача, чтобы каждый человек, кто выбрал своим делом сферу здравоохранения, остался в профессии

Один из ключевых аспектов мероприятия стал сбор актуальных предложений в блок новой Народной программы Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», который посвящён вопросам развития регионального здравоохранения, а также обмен опытом между участниками.

Так, региональный парламентарий вместе с начальником департамента организации закупочной деятельности и юридической работы министерства здравоохранения Калининградской области Вадимом Витошко обсудили кадровые вопросы, меры поддержки врачей и среднего медицинского персонала, развитие инноваций в инфраструктуре системы здравоохранения региона, а также создание чёткой пациентоцентричной модели и оказания первичной медико-санитарной помощи.

Открывая встречу, депутат подчеркнула ключевую роль кадрового вопроса здравоохранения Калининградской области.

Она акцентировала внимание на том, что сегодня в самом западном регионе России действует множество мер поддержки, которые совместно с министерством здравоохранением Российской Федерации, правительством Калининградской области, Калининградским региональным отделением партии «Единая Россия» и личным участием главы региона, постоянно дорабатываются в части практического применения.

«Сегодня у нас доверительная встреча, — подчеркнула Ольга Краснова, обращаясь к участникам круглого стола, среди которых были: Яна Белянина — фельдшер из Гурьевской ЦРБ, врач общей практики Зеленоградской ЦРБ Игорь Дюков, заведующий оториноларингологического отделения ЦГКБ Александр Драй, стоматолог-хирург Руслан Салманов из городской стоматологической поликлиники, а также врач-психиатр городской поликлиники Андрей Мертенс. — Для нас важно собрать, а затем внедрить ряд эффективных решений, по развитию здравоохранения начиная от самой мотивации врачей и заканчивая инфраструктурой — условиями работы, оборудованием и так далее. При этом мы хотим видеть системный подход в этом вопросе, чтобы действительно улучшить качество оказания медицинской помощи населению Калининградской области. — Поэтому так важно услышать непосредственно тех, кто работает в этой системе и понимает, где действительно всё хорошо, а где ещё необходимо исправить ситуацию».

В частности, для новой Народной программы Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» медицинские работники подготовили предложения касающиеся модернизации системы оплаты труда, внедрения новой региональной программы ипотечного кредитования жилья, увеличения количества телемедицинских консультаций, с целью обеспечения доступности медицинской помощи населения региона, а также выдачу электронного больничного листа посредством социальных сетей.

В свою очередь, Ольга Краснова отметила, что для Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» все эти предложения крайне важны и обязательно будут доведены до их реализации.

«Хочу вас заверить, мы на постоянной основе ведём планомерную работу по улучшению инфраструктуры здравоохранения. За пять лет мы ввели в эксплуатацию 79 ФАПов, построили четыре медицинские организации, внедрили системный подход выездных бригад с узкими специалистами в муниципалитеты, приобрели пять автомобилей скорой медицинской помощи только за прошлый год. В следующем году начнётся строительство современной больницы в Багратионовске, в перспективе стоит и возведение сразу двух поликлиник в Калининграде. Работаем над появлением медицинского центра в Советске, который разгрузит мощности административного центра, взяв на себя пациентов востока области», — делится подробностями Краснова.

Далее о конкретных мерах поддержки, которые уже работают в регионе, доложил Вадим Витошко.

Он сообщил, что в 2026 году для медицинских работников в Калининградской области сохраняются выплаты, жилищные сертификаты и компенсации за аренду жилья.

«О них хорошо известно, и мы на постоянной основе с вами встречаемся, консультируем, предлагая «гибкий» подход там, где это возможно. Обсуждаем эти вопросы и с главными врачами», — говорит он.

Сегодня переезжающим в область специалисты, готовы возместить до 100 тыс рублей. Тем, кто привлёк работника из другого региона, предусмотрена отдельная выплата — 50 тысяч рублей.

При первом трудоустройстве в больницу врачи смогут получить от 450 тыс до 1,8 млн рублей. Для среднего медперсонала сумма составит от 225 до 900 тысяч рублей. По программе «Земский доктор» можно рассчитывать на выплату до 1,5 млн рублей, по «Земскому фельдшеру» — от 750 тысяч рублей. Есть и поддержки связанные с жильём. Так, за аренду жилья ежемесячно можно вернуть до 15 тысяч рублей в течение трёх лет. Предусмотрены жилищные сертификаты. Их смогут получить врачи разных профилей: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, кардиологи, неврологи, онкологи, педиатры, хирурги, урологи, рентгенологи и другие.

Аналогичная мера доступны и среднему медицинскому персоналу, включая направления акушерского, лечебного, операционного, сестринского дела, рентгенологии, анестезиологии и реаниматологии. В прошлом году увеличили жилищный сертификат до 2,5 млн рублей, и воспользоваться поддержкой смогут больше врачей и сотрудников среднего медицинского разных направлений. В том числе речь идёт о крайне востребованных для области специалистах — от анестезиологов до онкологов.

«Для министерства здравоохранения РФ, правительства Калининградской области и лично губернатора — кадровый вопрос сферы здравоохранения крайне важен. Прежде всего из-за того, что какие бы ни были проекты в здравоохранении, без специалистов их не реализовать. В этой части мы действительно стараемся сделать максимум», — заключил Вадим Витошко.

В завершение мероприятия Ольга Краснова поблагодарила участников встречи за открытый и честный диалог и заверила, что все выработанные предложения будут учтены при формировании Народной программы Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия».