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НовостиПолитика30 июня 2026 16:15

ООО «Медиа Коммуникации» уведомляет о расценках на оказание услуг по размещению агитационных материалов

Источник:kp.ru

ООО «Медиа Коммуникации» в соответствии с действующим законодательством УВЕДОМЛЯЕТ О РАСЦЕНКАХ на оказание услуг по размещению в эфире радиоканала «Радио Салют» (сетевой партнер – Дорожное радио), частота 105,9 Мгц, территория распространения – город Калининград

агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, назначенным на 18-20 сентября 2026 года:

Стоимость за 1 секунду: 58 рублей (время выходов с 00:00 до 00:00)

СМИ радиоканал "Радио Салют". Местонахождение: г. Калининград, Каштановая аллея, д. 143И, офис 9

Телефон: 8 (4012) 64-00-84

Реклама. ООО «Медиа Коммуникации» ИНН 6672138226