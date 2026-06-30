ООО «Навира Плюс» уведомляет о расценках на оказание услуг по размещению агитационных материалов

ООО «Навира Плюс» в соответствии с действующим законодательство УВЕДОМЛЯЕТ О РАСЦЕНКА на оказание услуг по размещению в эфире радиоканала «Канал-МЕЛОДИЯ Калининград» (сетевой партнер – Дорожное радио), агитационных материалов к выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, назначенным на 18-20 сентября 2026 года:

Стоимость за 1 секунду: 48 рублей (время выходов с 00:00 до 00:00)

Территория распространения Калининградская область: г. Гусев (93,8 МГц) г. Светлогорск (107,6 МГц), г. Советск (95,2 МГц), г. Черняховск (103,0 МГц).

СМИ радиоканал "Канал-МЕЛОДИЯ Калининград". Местонахождение: г. Калининград, Каштановая аллея, д. 143И, офис 9

Телефон: 8 (4012) 64-00-84

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