T2 развернула сеть в филиале Третьяковской галереи в Калининграде

Калининград – T2, российский оператор мобильной связи, завершил проект по обеспечению indoor-покрытия в здании филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде. Теперь стабильный сигнал и мобильный интернет доступны посетителям во всех основных выставочных залах. Внедренная инфраструктура позволяет гостям свободно пользоваться цифровыми сервисами в любой точке здания, а скорость передачи данных достигает 90 Мбит/с.

Работы по монтажу оборудования были выполнены за два дня. В рамках проекта запущены технологии GSM и LTE1800. Это позволяет посетителям не только совершать качественные голосовые вызовы с поддержкой технологии VoLTE, но и пользоваться скоростным интернетом. По результатам измерений, средняя скорость составляет 40 Мбит/с, пиковая – 90 Мбит/с. В дальнейшем планируется увеличить емкость сети и скорость передачи данных засчет внедрения дополнительного диапазона LTE2300.

Также оператор проанализировал потребление трафика гостями Третьяковки за первую неделю после запуска сети. Самыми «качающими» посетителями оказались калининградцы, на них прошлось 86% всего объема данных. На втором месте – туристы из Кемерово, на третьем – из Санкт-Петербурга. Среди активных пользователей также были роумеры из Екатеринбурга, Твери, Самары, Челябинска и Москвы.

Александр Коренецкий, директор калининградского филиала T2: «Мы завершили важный проект по оснащению филиала Третьяковской галереи в Калининграде. Теперь гости могут пользоваться нашими сетью с поддержкой VoLTE, что позволит не только совершать звонки без обрывов, но и свободно делиться впечатлениями в социальных сетях, используя цифровые сервисы прямо во время осмотра экспозиции. За первую неделю работы мы увидели, насколько это востребовано. Интересно, что самыми активными пользователями стали жители самого Калининграда, что подтверждает статус галереи как центра притяжения для горожан».

Камиля Байдильдина, директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде:

«Цифровые технологии – неотъемлемая часть музейной жизни и комфорта посетителей. За первый год работы филиал Третьяковской галереи в Калининграде принял более 300 тысяч человек. Значительную часть аудитории составляют жители Калининграда и области - 52%, также к нам приезжают и туристы из многих других регионов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Кемерово, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока».

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