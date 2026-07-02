ООО «Комсомольская правда – Калининград» информирует о готовности предоставления площадей в период предвыборной агитации для размещения агитационных материалов

В связи с принятием решений о назначении на 20 сентября 2026 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда, ООО «Комсомольская правда – Калининград» уведомляет о готовности предоставить печатную площадь для размещения агитационных материалов в периодическом печатном издании «Комсомольская правда - Калининград» (регистрационный номер СМИ ПИ № ТУ 39-00037 от 06.04.2009 г.) и сообщает сведения о расценках и условиях оплаты:

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Работа журналиста по написанию статьи (до 5000 знаков) – 5 250 руб.*

Работа журналиста по написанию новости (до 2000 знаков) – 3 150 руб.*

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