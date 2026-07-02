Более 30 новых объектов «Пилара» доступны для размещения оборудования на Северо-Западе

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, продолжает расширение парка антенно-мачтовых сооружений на территории Северо-Запада. Теперь клиенты могут размещать свое оборудование еще на 32 объектах в Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Стратегия размещения новых объектов направлена на решение ключевых задач цифровизации региона. На текущий момент инфраструктурный оператор реализовал 2453 опор коммуникаций на Северо-Западе, включая опоры на земле и кровлях зданий. Новые АМС размещаются с учетом потребностей в покрытии мобильной связью удаленных населенных пунктов и промышленных зон. Особое внимание «Пилар» уделяет объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

Компании-партнеры получают от аренды вышек «Пилар» целый ряд стратегических и экономических преимуществ: использование готовой башенной инфраструктуры помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развертывать интернет на территориях. На арендованных опорах может быть размещено разнообразное оборудование: базовые станции и ретрансляторы, системы мониторинга эфира, охранно-пожарные системы, электросетевое хозяйство, оборудование кондиционирования. Сегодня каждый третий клиент башенной компании – региональный оператор в сфере телекоммуникаций, а каждый четвертый – телерадиовещатель.

По итогам прошлого года башенная компания «Пилар» вышла в лидеры рынка инфраструктурных операторов, увеличив парк АМС на 22%. Поддерживать рекордные темпы позволяют собственные бригады строительно-монтажного управления (СМУ), которые обеспечивают комплексный монтаж и обслуживание на классических наземных мачтах, на крышах зданий и indoor-объектах. В регионах присутствия компании действуют более 35 специализированных бригад.

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара»:

«В прошлом году объем инвестиций в мачтовую инфраструктуру на Северо-Западе превысил 230 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей, в том числе в труднодоступных местностях. Текущая башенная инфраструктура достаточна для того, чтобы охватывать не только операторов, но и другие бизнесы, заинтересованные в размещении своего оборудования. Сегодня «Пилар» продолжает работу в регионе в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете – увеличение числа АМС и удержание уверенного лидерства на рынке»

Сергей Глущенко, технический директор макрорегиона Северо-Запад T2:

«Рекордные темпы стройки уже становятся нашей привычкой. Но для выполнения амбициозных целей нужны надежные партнеры, способные обеспечивать высокую эффективность в масштабах большого региона. Специализированные бригады СМУ в контуре компании «Пилар» строго соблюдают сроки проведения работ и единый стандарт безопасности на объектах. Увеличение количества бригад и расширение зоны работы СМУ позволит нам предоставлять еще более качественный сервис для наших абонентов».

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