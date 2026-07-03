ООО «Янтарный оттиск» уведомляет о расценках на оказание услуг по изготовлению агитационных материалов

Стоимость полиграфических услуг ООО «Янтарный оттиск» (г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова д. 230 Б, тел.: 706-260, 706-262) по изготовлению предвыборных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборам депутатов городского Совета депутатов Калининграда восьмого созыва и иным выборам, назначаемых на 20 сентября 2026 года, в течение нескольких дней подряд – 18,19 и 20 сентября 2026.

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