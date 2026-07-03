Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июля 2026 13:51

ООО «Янтарный оттиск» уведомляет о расценках на оказание услуг по изготовлению агитационных материалов

Источник:kp.ru

Стоимость полиграфических услуг ООО «Янтарный оттиск» (г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова д. 230 Б, тел.: 706-260, 706-262) по изготовлению предвыборных агитационных материалов в период проведения избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборам депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборам депутатов городского Совета депутатов Калининграда восьмого созыва и иным выборам, назначаемых на 20 сентября 2026 года, в течение нескольких дней подряд – 18,19 и 20 сентября 2026.

Реклама. ООО «Янтарный оттиск» ИНН 3906180943