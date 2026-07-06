После ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний ребенок, заведено уголовное дело

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

После страшного ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний ребенок, заведено уголовное дело. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигурантом стал 36-летний мужчина. Он проходит по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами».

Нарушитель задержан, ход расследования уголовного дела – на контроле прокуратуры.

Напомним, ДТП случилось вечером 5 июля на ул. Заводской. «Мерседес» на большой скорости выскочил на тротуар и сбил женщину с двумя маленькими детьми. На месте погиб трехлетний мальчик, его младшая сестра (ей 1 год и 8 месяцев) и мама были доставлены в больницу. Позже мать отказалась от госпитализации. Девочка в коме, она подключена к аппарату ИВЛ.