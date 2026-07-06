Виновник смертельного ДТП в Прибрежном помещен в изолятор, ему грозит до 12 лет колонии

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний мальчик и серьезно пострадала девочка-малышка, был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. Он помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (0.6мг/л).

Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался прав.

В 2016 году в отношении мужчины было заведено дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В июле 2025 года он привлекался к административной ответственности по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По решению суда он тогда был оштрафован на 45 000 рублей.

На этот раз заведено уголовное дело, по нему нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.