Цифровизация глубинки: «Ростелеком» приступил к следующему этапу подключения калининградских поселков к проводному интернету

«Ростелеком» начал работу по подключению малых населенных пунктов в Калининградской области к проводному интернету за счет финансовой поддержки регионального правительства. В этом году в адресный план областной программы по строительству волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в поселках с использованием бюджетной субсидии включено 15 населенных пунктов в семи муниципалитетах, где проживают почти 7,7 тыс. человек.

До конца года проводной интернет должен появиться в поселках Зеленое, Славянское, Тургенево, Заливино Полесского округа, Медовое, Чехово, Подгорное Багратионовского округа, Лесной, Рыбачий, Морское Зеленоградского округа, Солдатово Гвардейского округа, Новостроево Озерского округа и Фурманово Гусевского муниципального округа. «Ростелеком» стал победителем конкурсного отбора на строительство ВОЛС и предоставление услуг связи в этих населенных пунктах. По двум поселкам — Жилино и Маломожайское Неманского округа — продолжаются конкурсные процедуры по выбору провайдера. Основные работы по строительству инфраструктуры связи в поселках запланированы на июль-декабрь.

Наталья Маер, директор по работе с массовым сегментом Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В восточных и южных районах Калининградской области уровень охвата высокоскоростным интернетом пока отстает от среднего по региону. Однако сегодня доступ к быстрому и стабильному интернету — это уже не просто удобство, а необходимая инфраструктура. При поддержке регионального правительства жители небольших удаленных поселков получают не только надежный интернет, но и доступ к телевидению, видеонаблюдению и другим цифровым сервисам».

По условиям программы регион компенсирует провайдеру 85% фактически понесенных расходов на строительство ВОЛС. Оператор связи в свою очередь гарантирует строительство распределительной сети от узла связи до границ не менее 60% домохозяйств в каждом населенном пункте со скоростью интернет-соединения не менее 50 Мбит/с.

Марат Фатхуллин, министр цифровых технологий и связи Калининградской области:

«Мы продолжаем работу по повышению качества жизни в наших поселках. Стабильный и высокоскоростной доступ в сеть открывает возможности для удаленной работы, онлайн-обучения, телемедицины, доступа к электронным госуслугам и образовательным платформам».

В 2025 году «Ростелеком» стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии из регионального бюджета и построил инфраструктуру связи в 14 населенных пунктах. Годом ранее провайдер построил ВОЛС еще в четырех поселках. Всего, по информации регионального министерства цифровых технологий и связи Калининградской области, за последние два года за счет бюджетной субсидии оптика появилась в 27 малых населенных пунктах.

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