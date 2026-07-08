Уголовное дело о ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний мальчик, передали в СК

. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области.

Следователи регионального управления Следственного комитета приняли к производству уголовное дело о ДТП в Прибрежном, в котором погиб 3-летний мальчик, возбужденное в отношении 36 летнего водителя. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Следкома.

На первоначальном этапе следствия по ходатайству полиции водитель был заключен под стражу.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий и криминалистических судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Напомним, трагедия случилась 5 июля. Водитель за рулем «Мерседеса», будучи пьяным и без прав, ехал по улице Заводской микрорайона Прибрежный.

Нарушив скоростной режим, он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и тротуар, где сбил маму и двоих детей. 3-летний малыш погиб на месте, 23 летняя мама и годовалая девочка госпитализированы. Девочка до сих пор в тяжелом состоянии на ИВЛ.