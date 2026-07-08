В Калининграде прошла встреча членов Общественного штаба по наблюдению за выборами с Александром Бродом

Основной темой обсуждения стали назначенные в Единый день голосования-2026 выборы депутатов Государственной Думы, высших должностных лиц (в 8 регионах), законодательных органов (в 39 субъектах) и депутатов представительных органов местного самоуправления. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод выделил основные сложности.

- Избирательная кампания проходит в условиях проведения Специальной военной операции, что накладывает особую ответственность на всех участников избирательного процесса. Нас ожидает более двух тысяч избирательных кампаний, в которых примут участие избиратели всех субъектов Российской Федерации. Выбор граждан России оформит контуры партийно-политической системы на ближайшие пять лет, - отметил Брод.

В аналитическом докладе Ассоциации НОМ «Избирательная система России накануне выборов депутатов Государственной Думы IX созыва» говорится о том, что предстоящие выборы в России традиционно являются одной из главных целей атак против страны. Участники совещания сошлись во мнении, что серьёзным вызовом избирательной кампании 2026 года станет развитие информационных технологий, в том числе возможностей ИИ для организации информационных диверсий. При этом Россия, в отличие от других государств, гарантирует соблюдение избирательных прав граждан даже в условиях СВО.

- Избирательный процесс будут оценивать более 900 экспертов по всей стране для оперативного правового отпора фейкам и иным информационным провокациям, - напомнил Александр Брод.

Социологические данные ВЦИОМ, которые представил Александр Брод, говорят о том, что больше половины опрошенных считают присутствие наблюдателей на выборах залогом честности, прозрачности и легитимности процесса. Порядка 60 % россиян доверяют результатам выборов.

- Штаб проводит расширенные заседания с привлечением экспертов и представителей областной Избирательной Комиссии, на которых мы будем рассматривать результаты этапов кампании. Параллельно с этим мы проведём комплектование мобильных групп Общественного штаба, операторов «Горячей линии», юридической группы. Также мы запланировали соответствующие обучающие мероприятия, в том числе кандидатов в наблюдатели, - поделился планами работы обновленного регионального Общественного штаба Игорь Селиванов. Одной из основных задач общественников, помимо мониторинга прозрачности избирательного процесса, остается усиление просвещения в области электорального права и приобщение молодёжи к политическому процессу. Общественный штаб плотно работает с молодёжными и студенческими организациями.