С малышом, погибшим в ДТП в Прибрежном, простятся 10 июля

С 3-летним малышом, погибшим в ДТП в Прибрежном, простятся 10 июля. Об этом со ссылкой на маму мальчика сообщает 9 июля «Клопс».

Мама сообщает, что прощание с мальчиков состоится в пятницу, 10 июля, в 13:00 по адресу: Неман, ул. Октябрьская, 25. Отпевание состоится в храме великомученика и целителя Пантелеймона. Неравнодушных приглашают на траурную церемонию.

Напомним, трагедия случилась 5 июля. Водитель за рулем «Мерседеса», будучи пьяным и без прав, ехал по улице Заводской микрорайона Прибрежный.

Нарушив скоростной режим, он не справился с управлением, вылетел на полосу встречного движения и тротуар, где сбил маму и двоих детей. 3-летний малыш погиб на месте, 23-летняя мама и годовалая девочка были госпитализированы.

Заведено уголовное дело.