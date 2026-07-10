ООО «Комсомольская правда – Калининград» информирует о расценках на услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «kaliningrad.kp.ru»

В связи с принятием решений о назначении на 20 сентября 2026 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Калининградской области восьмого созыва, выборов депутатов городского Совета депутатов Калининграда, ООО «Комсомольская правда – Калининград» информирует о готовности оказывать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «kaliningrad.kp.ru» (доменное имя второго уровня сетевого издания KP.RU, Эл № ФС77-50166 от 15.06.2012)по следующим расценкам:

Статья (до 5 000 знаков, 2 дня на главной) - 10 500 руб.

Новость (до 2000 знаков в ленту) - 4 200 руб.

Дополнительные услуги:

Работа журналиста по написанию статьи (до 5000 знаков) – 5 250 руб.

Работа журналиста по написанию новости (до 2000 знаков) – 3 150 руб.

Анонс материала в социальной сети Вконтакте – 4 200 руб.

Анонс материала в социальной сети Одноклассники – 4 200 руб.

Анонс материала в Телеграм – 5 250 руб.

Все цены указаны с НДС 5%

Реклама. ООО "КП-Калининград", ИНН 3905016299